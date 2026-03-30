Україна та Болгарія спільно вироблятимуть дрони: країни підписали десятирічну угоду

Болгарія також буде продовжувати військову підтримку для України.

Україна і Болгарія підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки на десятирічний період. Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні у Києві між президентом України Володимиром Зеленським і виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андреєм Гюровим.

Як повідомив Зеленський на пресконференції, команди України і Болгарії довго працювали над підготовкою цієї угоди.

"Я дуже радий, що у нас є така десятирічна угода між нашими державами. Головні пункти, на які я особисто звернув би увагу - це продовження військової підтримки від Болгарії для України. Важливий момент, який ми також сьогодні обговорювали - це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони", - повідомив Зеленський.

Президент України подякував за те, що Болгарія буде використовувати програму Європейського Союзу SAFE для такого спільного виробництва.

"Я думаю, що це посилює обидві наші країни, обидві наші нації", - сказав Зеленський.

Також президент вдячний за позитивний сигнал, що Болгарія доєднується до програми PURL, покликаній здійснювати закупівлі американського озброєння для України.

Мета безпекової угоди

Зеленський зазначив, що зобов'язання обох країни – це бути сильними, а також бути здатними гарантувати своєму населенню максимальну безпеку. "В такий час, коли ви не знаєте куди далі може піти агресія в цілому в світі. Ми це бачимо сьогодні на Близькому Сході. Ще вчора країни Близького Сходу і Затоки, вони навіть не розраховували, що на їх держави, які достатньо економічно сильні, сильним фінансовим сектором, міжнародною підтримкою, сильним туризмом, - що на них будуть прилітати масово "Шахеди". І, на жаль, ще війна не закінчилась. Ми не знаємо, що буде завтра. Дай Бог, щоб війна ця закінчилась", - сказав Зеленський.

Також він нагадав про випадки, коли російські дрони залітали у країни Європейського Союзу.

"Росія лякала країни НАТО і Європейського Союзу. Буде продовжувати це робити і буде посилювати це", - додав Зеленський.

Голова держави вважає важливим, щоб показувати стратегічні відносини і стратегічні домовленості між країнами у Східній Європі.

"Безпека Чорного моря дуже важлива. Ми почали в цьому працювати без Росії. Побудували цей безпековий коридор в Чорному морі [Україна відігнала російський воєнний флот подалі - УНІАН]. Це важливо, я впевнений, для нас, Румунії, Болгарії, Туреччини і для країн, куди іде експорт... І в цілому безпека в Чорному морі дуже важлива. Зараз треба займатись розмінуванням. Є коаліція з розмінування, куди входить Болгарія, Румунія і Туреччина. Я думаю, що прийде момент, і Україну також покличуть наші партнери, тому що в нас є досвід, що з цим робити. Всі ці речі закладені в нашу угоду", - пояснив Зеленський.

Україна зацікавлена в енергетичній співпраці з Болгарією

"Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор", - сказав Зеленський.

Президент вдячний міністрам енергетики України і Болгарії за відповідну роботу. Він має надію, що технічно цей коридор буде облаштований до кінця року.

Як додав Зеленський, цей коридор може стати альтернативою у тому разі, якщо деякі представники Євросоюзу будуть блокувати транзит газу до України. Зокрема, глава держави повідомив, що завдяки цьому коридору з Болгарії до України може надходити близько 10 млрд кубометрів газу на рік.

"Для нас це також такі гарантії безпеки, енергетичні. Я вдячний за це", - сказав Зеленський.

Допомога Україні від Болгарії - інші новини

Як повідомляв УНІАН, Болгарія ще у 2023 році надавала воєнну допомогу Україні, у тому числі броньовану техніку. Зокрема, вона відправила великий разовий пакет військової допомоги, до якого увійшли 100 одиниць бронетехніки.

Також Болгарія надавала Україні боєприпаси. У 2024 році країна знайшла надлишкові боєприпаси та обладнання, які увійшли до пакету військової допомоги.

