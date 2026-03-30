Конкурент Samsung та iPhone: з'явився перший у світі смартфон з двома 200 Мп камерами

Vivo представила флагманський смартфон Vivo X300 Ultra, в якому зібрані всі найсучасніші на сьогодні технології в області камер. Новинка конкуруватиме з уже випущеними флагманами Xiaomi 17 Ultra, Samsung S26 Ultra та iPhone 17 Pro Max, пише Android Headlines.

Головна особливість смартфона – дві камери з сенсорами по 200 Мп. Для головного модуля компанія використовує сенсор Sony Lytia 901 формату 1/1,12 дюйма з еквівалентною фокусною відстанню 35 мм, а для телефото – Samsung ISOCELL HBO з сенсором 1/1,28 дюйма.

У парі з ними працюватиме 12-канальний спектральний сенсор і окремий 50-Мп сенсор Sony LYTIA 818 для поліпшення передачі кольорів, балансу білого та точнішого визначення освітлення. Фронтальна камера також отримала сенсор на 50 Мп і автофокус.

Ще одна особливість – підтримка зовнішніх об'єктивів. Користувачі зможуть підключати додаткові телеоб'єктиви, включаючи варіант приблизно на 200 мм, що перетворює смартфон на подобу повноцінної камери.

Окрему увагу приділено відеозйомці: новинка підтримує запис 4K-відео при 120 к/c, 10-бітний Log і професійний колірний пайплайн ACES. Для запису звуку використовується система з чотирьох мікрофонів з підтримкою зовнішніх бездротових рішень.

Незважаючи на явний акцент на камері, пристрій отримав і флагманське "залізо". Смартфон оснащений 6,82-дюймовим екраном, топовим чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 і батареєю 6600 мАг. Користувачам запропонують кілька конфігурацій пам'яті аж до 1 ТБ вбудованого сховища.

Ціна Vivo X300 Ultra в Китаї починається від 1000 доларів за версію 12/256 ГБ. Топову версію 16 ГБ/1 ТБ оцінили в 1300 доларів. X300 Ultra стане першою "ультрою" компанії, яка вийде на міжнародний ринок.

Зараз найкращим камерофоном на ринкує HUAWEI Pura 80 Ultra,принаймніна думку лабораторіїDxOMark. Нещодавно випущений S26 Ultra не потрапив навіть до десятки найкращих.

Раніше оглядачі склали добірку з п'яти нових Android-смартфонів зі знімними батареями. Розбірна конструкція означає, що ви можете самостійно замінити акумулятор і продовжити термін служби гаджета.

Вас також можуть зацікавити новини: