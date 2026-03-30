DeepState розкрив, що відбувається на Покровському напрямку

Наразі на південних околицях як Покровська, так і Мирнограду фіксується ствольна артилерія ворога.

Ворог продовжує здійснювати активний тиск на Гришине в Покровському районі на Донеччині, поступово затягуючи туди свою піхоту. Противник зосереджений на тому, щоб взяти під контроль Покровсько-Мирноградську агломерацію, захопивши вже самі міста.

Як повідомляє моніторинговий канал DeepState, в населеному пункті дуже багато росіян. Однак поки вдається їх знищувати на північних околицях.

Зазначається, що наразі бійці Сил Оборони здійснюють ударно-пошукові роботи по будинках, де ховається постійно противник, намагається закріпитися та накопичуватися. Також вже фіксуються інфільтрації в глибину території в районі населених пунктів Василівка та Новоолександрівка, але ці випадки поодинокі без суттєвих успіхів для ворога.

Відео дня

"За сьогоднішньою динамікою тиску противника, окупація Гришиного є питанням часу, адже росіяни туди віддають велику кількість свого людського ресурсу, який накопичується в Покровську. Ворог бачить свої плани просування по лінії Гришине-Мирне-Гуліве-Шилівка тощо вздовж траси на Павлоград, яка є відкритою місцевістю і не є вигідною для будь-яких рухів. Найголовнішу задачу для себе вони вже реалізували – перекрили її, взявши під вогневий контроль", – йдеться у повідомленні.

Також в DeepState зауважили, що тривають активні бої за Родинське, яке також поступово поглинається ворогом, але нестандартним способом. Окупанти рівняють із землею місто, скидаючи, зокрема, КАБи. Однак паралельно з цим часто фіксуються випадки, коли російські піхотинці закидають в будинки "взривпакет", після чого він "складається" і вони просочуються далі в глибину території.

Аналітики додають, що росіяни не зосереджуються на тому, щоб формувати позиції в місті, а просто його знищують, маючи можливість пересування по населеному пункту.

Сама активність противника зосереджена на інфільтрації в глибину території вже за Родинським, щоб там накопичуватися і заважати роботі пілотів, яких вони там вишукують. Місто, по суті, є "прохідним двором" для ворога.

"Наразі противник зосереджений на тому, щоб взяти під контроль Покровсько-Мирноградську агломерацію, взявши вже під контроль самі міста. Це забезпечить більш вільне накопичення ресурсів в Покровську та Мирнограді, без перешкод з боку пілотів Сил Оборони та дасть можливість сформувати оперативний простір для подальшого просування. Наразі на південних околицях як Покровська, так і Мирнограду фіксується ствольна артилерія ворога", – розповіли аналітики.

Поряд з цим відтинком зростає активність на Костянтинівці, яка за кількістю штурмових дій, на сьогодні, вже вийшла на друге місце.

Війна в Україні: ситуація на Покровському напрямку

7 корпус Десантно-штурмових військ напередодні інформував, що у Покровській агломерації основні зусилля росіяни спрямовують на просування у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагаючись діяти так званими "малими клешнями" та просуваючись флангами.

Ворог активізувався по всій смузі, за яку відповідає підрозділ. При цьому штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

