Вбивця дронів: безпілотний винищувач-перехоплювач від Airbus здійснив свій перший політ

Особливо важливими є терміни, які знадобилися Airbus для створення винищувача.

Airbus показав випробування свого недорогого безпілотного винищувача проти дронів, який отримав офіційну назву Bird of Prey. Про це аерокосмічний гігант повідомив на своєму сайті.

Bird of Prey, раніше відомий як LOAD, поєднує недорогий реактивний дрон із дешевою мікро-ракетою Mk I від Frankenburg Technologies. За словами фахівців порталу Defense Express, наразі він виглядає ідеальним рішенням для протидії ворожим БпЛА типу "Шахед".

Дрон базується на серійній реактивній повітряній мішені Do-DT 25, яку озброїли та оснастили камерами для контролю польоту й керування. Багаторазовий БпЛА має злітну вагу 160 кг, розмах крил 2,5 метра та довжину 3,1 метра.

Що стосується ракети Mk I, то вона важить близько 2 кг і здатна знищувати цілі на відстані до 1,5 км. Її система самонаведення працює на алгоритмах штучного інтелекту. Прототип Bird of Prey був оснащений кількома ракетами класу "повітря–повітря", тоді як серійна версія зможе нести до восьми таких ракет.

На думку фахівців, особливо важливими у випадку із розробкою Bird of Prey є терміни, які знадобилися Airbus для створення безпілотного літака. Від початку робіт до перших випробувань пройшло лише близько 9 місяців, що для західного оборонно-промислового комплексу є практично рекордом.

Раніше стало відомо, що американська армія досліджує можливість використання стандартних боєприпасів – включно з кулями, мінометними та артилерійськими снарядами – для знищення невеликих безпілотників. Цей підхід розглядається як більш економічна альтернатива спеціалізованим системам протиповітряної оборони.

Повідомлялося також, що повномасштабне вторгнення Росії змусило Україну стати піонером у сфері перехоплення безпілотників. На думку фахівців, конфлікт на Близькому Сході може стати для країни вирішальним етапом у виході цієї технології на світовий ринок.

