Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштують бензин, дизель та автогаз сьогодні

Середня вартість автогазу за вихідні зросла на 63 копійки, а дизельного пального - на 56 копійок.

Середні ціни на дизель, автогаз та преміальний бензин марки А-95 на українських АЗС 30 березня зросли. При цьому, як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95, вартість звичайного 95-го бензину не змінилася.

Зазначається, що середня вартість дизельного пального за вихідні зросла на 56 копійок – до 85,23 гривні за літр. Середня вартість автогазу збільшилася на 63 копійки – до 46,54 гривні/літр.

Преміальний бензин марки А-95, у порівнянні з п’ятницею, у середньому подорожчав на 52 копійки, до 75,41 грн/літр, тоді як середня вартість звичайного 95-го за вихідні не змінилася і становить 71,73 гривні за літр.

Відео дня

Ціни на бензин

Найдешевше бензином марки А-95 у передостанній день березня заправляють у мережах AMIC та БРСМ-Нафта. Тут середній прайс на 95-й – 68,94 гривні за літр. Найдорожче 95-м заправляють у мережі Grand Petrol – 75,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 72,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Ціни на дизельне паливо

Найдешевше дизель в перший робочий день тижня продають у мережі RLS. Середній цінник на дизель тут 81,90 гривні за літр. Найдорожчий дизель заливають у мережах ОККО та WOG – 87,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 81,99 грн/л;

SOCAR – 86,85 грн/л;

KLO – 87,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 82,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газом 30 березня заправляють у мережі "Маркет" – за 42,5 гривні за літр. Найдорожчий автогаз у мережі Neflek – 48,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 46,60 грн/л;

"Укрнафта" – 45,99 грн/л;

SOCAR – 47,84 грн/л;

KLO – 47,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 44,71 грн/л;

WOG – 47,98 грн/л;

ОKKO – 47,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні

Ціни на нафту марки Brent станом на ранок 30 березня зросли до понад 115 доларів за барель. І це може бути не межа.

Якщо війна на Близькому Сході затягнеться до червня, ціни на нафту можуть злетіти до нечуваних 200 доларів за барель, попереджають аналітики Macquarie Group Ltd. Це може викликати черговий стрибок цін на пальне по всьому світі та призвести до прискорення глобальної інфляції.

Втім, зважаючи на певне падіння цін на нафту та котирувань газойлю у першій половині минулого тижня, ціни на преміальний та звичайний бензин марки А-95 27 березня впали, відповідно, на 53 та 12 копійок.

