Президент Єгипту попередив про апокаліптичні наслідки затягування війни в Ірані

За його словами, ціни на нафту можуть сягнути 200 доларів за барель.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав президента США Дональда Трампа зупинити війну з Іраном. Лідер Єгипту попередив, що побоювання про зростання цін на нафту, в разі затягування війни на Близькому Сході, не є перебільшенням, повідомляє Reuters.

"Я побоююся, що удари по енергетичних об’єктах, будь-то виробничі потужності чи нафтопереробні заводи, призведуть до дуже серйозних наслідків для світової економіки та цін на пальне. Аналітики ринку попереджали, що ціна бареля нафти може перевищити 200 доларів, і це не перебільшення", – зазначив президент Єгипту під час міжнародної енергетичної конференції Egypt Energy Show 2026.

Він закликав президента США допомогти з завершенням війни на Близькому Сході, зазначивши, що окрім Трампа це ніхто не зможе зробити.

Сісі також попередив про наближення кризи світового продовольчого забезпечення, зазначивши, що перебої з експортом добрив суттєво вплинуть на ціни на продукти.

"Багаті країни, можливо, зможуть це пережити, але для країн із середнім рівнем доходу та нестабільних економік це може мати дуже, дуже серйозний вплив на їхню стабільність", – сказав він.

Президент Єгипту додав, що війна спричинить подвійний удар у вигляді дефіциту поставок та зростання цін, "повний масштаб якого ми ще не відчули".

Історичний максимум цін на нафту був зафіксований у 2008 році – 143 долари за барель.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту

Ціни на нафту зранку 30 березня зросли. Котирування підштовхнули вгору перші атаки єменських хуситів на Ізраїль, що призвело до розширення конфлікту на Близькому Сході.

Аналітики Macquarie Group Ltd. попереджають, що ціна на нафту може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а Ормузька протока залишиться закритою.

Вас також можуть зацікавити новини: