Італія першою схрестить можливості F-35 та Bayraktar TB3 на авіаносці Cavour, - ЗМІ

Наразі альтернатив Bayraktar TB3 у світі не існує, адже це єдиний серійний палубний розвідувально-ударний дрон.

Італія може стати першою країною, яка поєднає можливості винищувачів F-35B та палубних безпілотників Bayraktar TB3 на борту свого авіаносця Cavour. Як пише Defense Express, такий крок дозволяє вирішити низку практичних завдань у доволі прагматичний спосіб.

Військово-морські сили Італії розглядають закупівлю турецьких розвідувально-ударних дронів TB3 виробництва Baykar для посилення авіакрила свого флагмана. За даними Naval News, про це заявив командувач італійських ВМС віце-адмірал Енріко Кредендіно під час виступу в парламентському комітеті з питань зовнішньої політики та оборони, не уточнивши при цьому ні термінів, ні кількості майбутніх закупівель.

Очікується, що угоди реалізовуватимуться через спільне підприємство LBA Systems, створене у 2025 році компаніями Baykar і Leonardo на паритетних умовах. Воно передбачає локалізацію виробництва безпілотників TB2, TB3, Akinci та Kizilelma в Італії як для внутрішніх потреб, так і для експорту, а також інтеграцію італійських бортових радіоелектронних систем у турецькі платформи.

Як зазначає Defense Express, поява Bayraktar TB3 на борту Cavour стане першим прикладом поєднання таких безпілотників із винищувачами F-35B. Це доволі нетипове рішення, адже раніше дрони Bayraktar сприймалися як відносно простий і бюджетний інструмент.

"Водночас альтернатив Bayraktar TB3 наразі у світі просто не існує. Це єдиний серійний палубний розвідувально-ударний дрон. І він здатний проводити тривале патрулювання й розвідку протягом понад 24 годин, а також можливість знищення цілей високоточним озброєнням на 6 точках підвіски та загальною вагою до 280 кг", – констатують аналітики.

Наразі ці дрони перебувають на озброєнні Туреччини та входять до складу авіакрила корабля TCG Anadolu, який фактично виконує роль дрононосця. Під час навчань, зокрема Steadfast Dart 2026, вони демонстрували здатність уражати надводні цілі. Водночас досвід російсько-української війни показує, що застосування великих ударних БПЛА проти сильного противника є складним, однак для легких авіаносців такі системи можуть бути єдиним варіантом збереження оглядовості та оборони.

Зокрема, на Cavour неможливо розмістити літаки дальнього радіолокаційного виявлення типу E-2 Hawkeye. Тому безпілотники, оснащені радіолокаційними контейнерами, можуть виконувати роль засобів патрулювання та виявлення загроз. Завдяки можливості нести озброєння TB3 також потенційно здатен виконувати завдання протидії морським дронам.

"А от без цих безпілотних засобів, єдиною можливістю буде використання F-35B, при цьому для обох задач. Саме тому зацікавленість ВМС Італії у Bayraktar TB3 цілком зрозуміла", – резюмують експерти.

