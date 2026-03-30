Європа не отримує дизелю: танкери з пальним розгортаються просто посеред Атлантики

Боротьба за обмежені енергоресурси у світі набирає нових обертів.

Танкери, які везли дизельне пальне до Європи зі США, змінили курс в Атлантиці. Цей інцидент став ще однією ознакою глобальної боротьби за дедалі дефіцитніші види пального на тлі того, як війна в Ірані порушує ланцюги постачання.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, судна Aliai, Minerva Vaso та Grand Ace6 завантажили дизельне пальне у США. Усі три прямували до Європи – два останні мали курс на Амстердам, а Aliai – на Гібралтар.

Але в певний момент всі три судна різко змінили курс посеред Атлантичного океану. Grand Ace6 зараз прямує до Ломе, столиці західноафриканської держави Того, а інші два судна рухаються на південний схід.

Такі зміни маршруту відбуваються на тлі стрімкого зростання цін на нафтопродукти через війну США з Іраном. Постачання в Азії вже перебувають під серйозним тиском, а Європа зіткнеться з дефіцитом дизельного палива в найближчі тижні, якщо Ормузька протока не буде знову відкрита.

Вплив війни в Ірані на Європу – останні новини

Час початку бойових дій на Близькому Сході виявився вкрай невдалим для європейських підприємців. Згідно з опитуваннями, бізнес в Європі перебував у стані фінансової кризи – набагато гіршому, ніж перед вторгненням Росії в Україну в 2022 році.

Відповідно, у підприємців суттєво обмежені можливості для поглинання потенційних економічних наслідків війни в Ірані. Найгірше становище бізнесу наразі в головних економіках Європи: Німеччині, Франції та Великій Британії.

При цьому саме Сполучене Королівство залишається найбільш вразливим до тиску процентних ставок, які з великою ймовірністю зростатимуть через здорожчання енергоносіїв.

В тому разі, якщо президенту США Дональду Трампу не вдасться швидко завершити розпочатий ним конфлікт, ціни на нафту можуть досягнути 200 доларів за барель.

