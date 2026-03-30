В Україні запустять новий залізничний маршрут до країни Європи: що відомо

Україна також співпрацюватиме з Болгарією у сфері автомобільних перевезень.

Україна працює над запуском пасажирського залізничного сполучення до Болгарії через Румунію. Мова про тестовий рейс, який планують запустити цього літа у співпраці трьох країн.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, він зустрівся з міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловим.

"Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO (механізму публічних сервісних зобов'язань, - УНІАН)", - зазначив Кулеба.

За його словами, окремим фокусом є розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура.

"Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні", - додав Кулеба.

Сторони також обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Вже цього року очікується узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку.

У вересні 2025 року "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст Євросоюзу новою євроколією. Із обласного центру Закарпаття почали курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

18 березня стало відомо, що Україна та Іспанія підписали угоди про запуск спільного інфраструктурного проєкту, який дозволить вантажним поїздам перетинати кордон з Європейським Союзом швидше. На реалізацію проєкту передбачено грант у розмірі 5,48 мільйона євро, який надається іспанським урядом.

Вас також можуть зацікавити новини: