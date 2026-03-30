У Чорному морі знайшли грецький корабель, що ідеально зберігся (фото)

На глибині 2 кілометри під поверхнею Чорного моря було виявлено майже ідеально збережений грецький торговий корабель віком 2400 років. Про це пише Daily Galaxy.

Його довжина становить 23 метри, і тепер він вважається найстарішим із коли-небудь знайдених неушкоджених затонулих кораблів. Його стан піднімає нові питання про те, що може виживати під водою протягом тривалого часу.

Відкриття стало результатом проєкту Black Sea MAP, в рамках якого було ідентифіковано понад 60 затонулих кораблів різних періодів. За словами дослідницької групи, це кораблі від римських торгових суден, що перевозили амфори, до козацького флоту XVII століття, що показує, наскільки жвавим був цей регіон у минулому.

За словами дослідників, проект також вивчає стародавні берегові лінії, що нині знаходяться під водою, допомагаючи простежити, як людські спільноти адаптувалися в міру поступового підвищення рівня моря.

Цікаво, що затонулий корабель знаходиться на глибині понад 2 кілометри у воді, що не містить кисню. Це безкисневе середовище перешкоджає розкладанню органічних речовин, таких як деревина, що пояснює, чому затонуле судно все ще стоїть через понад два тисячоліття.

Як пояснив професор Джон Адамс з Університету Саутгемптона, побачити корабель античності, що зберігся таким чином, - це те, у що він "ніколи б не повірив". Конструкція судна залишилася практично недоторканою, що рідко трапляється зі стародавніми затонулими кораблями.

Десятки затонулих кораблів розповідають одну й ту саму історію

У рамках проєкту Black Sea MAP було виявлено понад 60 затонулих кораблів, кожен з яких належить до різного періоду. За словами команди, серед знахідок є судна римської епохи, а також інші, пов’язані з пізнішими регіональними конфліктами.

У сукупності ці відкриття підкреслюють, наскільки важливим було Чорне море як основний торговий і транспортний шлях протягом століть. А цей нещодавно знайдений грецький корабель, що датується класичним періодом, додає ще один шар до цієї довгої та складної історії. Вчений сказав:

"Корабель класичної епохи, що зберігся в цілості й схоронності, лежить на глибині понад 2 кілометри - це те, у що я ніколи б не повірив".

Загублене село під морським дном

Відзначається, що поблизу Ропотамо в Болгарії дослідники також виявили залишки поселення ранньої бронзової доби. Те, що колись було прибережним селом, тепер поховане під морським дном.

Згідно з проектом, залишки будинків, вогнищ і кераміки лежать приблизно на 2,5 метрах нижче поверхні. У міру підвищення рівня води ця територія перетворилася на затоку, яку пізніше використовували грецькі колоністи, потім візантійські моряки і, нарешті, османський флот.

Новини археології

У Мексиці археологи виявили квадратний кам'яний вівтар, який використовувався для людських жертвоприношень за часів імперії тольтеків понад 1000 років тому.

Вівтар, людські кістки, обсидіанові ножі та керамічні посудини були знайдені під час розкопок у рамках проекту з транспортування вантажів неподалік від археологічної пам'ятки Тула, приблизно за 88 кілометрів на північ від Мехіко.

