Росіяни створили дуже дивний 'Шахед' з ракетою, яка насправді ніяка не ракета (фото)

Ймовірно, в Росії вирішили використовувати макети ракет, встановлені на "Шахедах", щоб відганяти українських пілотів.

Російські війська активізували незвичні експерименти з "Шахедами" – тепер замість справжніх боєприпасів вони використовують макети ракет класу "повітря-повітря" Р-60. Відповідні фотографії виклав портал Defense Express.

Сам дрон було нещодавно збито і наразі він перебуває на стадії дослідження, але деякі висновки можна зробити вже зараз.

Згідно з маркуванням, це "Гербера-2", виготовлена в "Алабузі" у лютому цього року. Вона була оснащена досить точно відтвореним макетом, а також штатною бойовою частиною.

Макет мав рульові поверхні, як у Р-60, однак через відсутність пілона для встановлення ракети нижні рулі були зрізані. Судячи з напису на макеті, росіяни налагодили серійне виробництво таких виробів.

Існує кілька можливих пояснень того, навіщо росіяни пішли на такий дивний крок.

Однією з можливих цілей конструкції є проведення випробувань – зокрема, оцінка впливу Р-60 на льотні характеристики "Шахеда". Втім, такі тести було б значно простіше організувати над територією самої Росії.

Більше того, росіяни вже застосовують дрони, оснащені реальними ракетами класу "повітря-повітря", навіть без проведення повноцінних випробувань.

Більш правдоподібним бачиться інше пояснення.

Цілком ймовірно, що російські війська спробували застосувати "Шахед" з макетом Р-60, щоб створити фальшиву загрозу для українських захисників, насамперед для вертолітних підрозділів. Останні дуже ефективно знищують російські дрони, так що для РФ це є проблемою.

Раніше стало відомо, що РФ відправляє до Ірану партію модернізованих безпілотників, розроблених на основі технологій, які раніше Тегеран сам передав Москві для ведення війни проти України.

За інформацією джерел, Росія модернізувала іранські дрони типу "Шахед", додавши покращену навігацію, системи протидії РЕБ, камери та навіть елементи штучного інтелекту. Деякі моделі можуть оснащуватися реактивними двигунами або функціонувати без зовнішнього сигналу.

Повідомлялося також, що Росіяни щодня скидають міни з частини своїх ударних дронів типу "Шахед", які використовують для атак по Україні.

