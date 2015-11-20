Яценюк переконаний, що країни ЄС та США мають продовжити чинність санкцій проти Росії

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це Яценюк заявив на зустрічі з надзвичайними та повноважними послами держав «Великої сімки» і членів ЄС.

Зустріч розпочалася хвилиною мовчання за загиблими під час терористичних атак у Парижі.

«Ми переконані, що санкції мають бути продовжені і всіма країнами ЄС, і США», - сказав прем’єр.

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Яценюк підкреслив, що, незважаючи на те, що світ постав перед надскладними викликами, питання підтримки України «без сумніву, є на порядку денному всіх країн-членів ЄС та країн «Великої сімки».

«Для нас дуже важливо бути об’єднаними, діяти спільно, боротися проти глобального тероризму і залишатися об’єднаними проти російської агресії», - наголосив прем’єр.

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Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання імплементації Мінських домовленостей та поточну ситуацію на сході України, процес реструктуризації боргу України та питання підготовки до набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, що набуває чинності 1 січня 2016 року.