КС захистив пільги і соцгарантії від закону про бюджет

Конституційний Суд України визнав неконституційними норми Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими звужуються або ліквідовуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам суддя КС, доповідач з цього питання Дмитро ЛІЛАК.

При цьому він зазначив, що припинене конституційне провадження за конституційним поданням 101 депутата щодо тих норм закону про держбюджет на 2008 рік, які ще не набули чинності.

Як повідомляв УНІАН, автори конституційного подання (101 народний депутат) стверджували, що окремі положення закону про держбюджет, всупереч закріпленим у Конституції України принципам соціальної, правової держави, верховенства права, відмінили і змінили обсяг прав і обов`язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України.