Мороз в Одесі

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ виступає за збереження моніторингу Ради Європи щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив під час зустрічі з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕНОМ в Одесі.

Він підкреслив, що для нього ця зустріч є знаковою. За словами голови парламенту, вступ України у Раду Європи був дуже важливим моментом і моніторинг з боку РЄ – «це корисна справа».

«Я прибічник збереження моніторингу Ради Європи над Україною», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, підтримка РЄ слугує тому, що Україна зараз розвивається демократичним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Парламентської Асамблеї Ради Європи заявляв, що Україна залишається під моніторингом Ради Європи.

Довідка УНІАН. Рада Європи має низку програм з Україною як членом Ради Європи, а також Україна має відповідні зобов’язання перед Радою Європи.

Головним чинником моніторингової процедури залишається рішення Моніторингового комітету ПАРЄ. Доповідачами ПАРЄ по Україні є члени Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН і Рената ВОЛЬВЕНД.