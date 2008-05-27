Яценюк підганяє БЮТ і Партію регіонів

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів із закликом якнайшвидше подати документи кандидатів у народні депутати до Центральної виборчої комісії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради.

«Задля нормальної роботи парламенту прошу політичні сили вже до середи (28 травня - УНІАН) подати документи до ЦВК , щоб в четвер члени комісії могли розглянути питання про реєстрацію депутатів», - зазначив голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК нагадує, що 29 травня спливає 6-денний термін із дня отримання ЦВК рішення Верховної Ради про припинення повноважень депутатів, після закінчення якого комісія може ухвалювати рішення про реєстрацію нових парламентаріїв.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада достроково припинила повноваження 11 народних депутатів-сумісників.

"За" ухвалення відповідного рішення проголосували 413 народних депутатів із 447, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосування з цього питання відбувалося пакетно. Зокрема, цією постановою ВР достроково припинила повноваження представників БЮТ Миколи СИВУЛЬСЬКОГО (очолює ГоловКРУ), Сергія БУРЯКА (очолює Державну податкову адміністрацію), Євгена КОРНІЙЧУКА (перший заступник міністра юстиції), Михайла ЛІВІНСЬКОГО (керівник апарату прем’єр-міністра), Петра КРАВЧУКА (голова "Укравтодору"), Олексія ЗАРУДНОГО (голова правління Пенсійного фонду України), Михайла ПОЖИВАНОВА (голова Держкомрезерву), Олександра ПОНОМАРЕНКА (голова правління НАК “Надра України”), Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО (голова Державного комітету фінансового моніторингу", а також членів Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ (секретар РНБО) і Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА (голова Шевченківської РДА Києва).