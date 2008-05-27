Міськрада Севастополя вимагає від Ющенка голову Куніцина

Севастопольська міська рада висловила недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергієві КУНІЦИНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення прийняли сьогодні на позачерговій сесії міськради. За проголосували 58 з 65 депутатів; 5 депутатів були проти і 2 бюлетені були зіпсовані.

Депутати заслухали та обговорили інформацію заступника голови міськради Петра КУДРЯШОВА про суспільно-політичну й економічну ситуацію в Севастополі, розглянули результати опитування громадської думки територіальної громади з питання недовіри Севастопольській міськдержадміністрації через її дії з передавання різним суб`єктам господарювання земель міста під забудову.

У преамбулі рішення сесії наголошено, що «з серпня 2007 року в місті Севастополі за прямого сприяння посадовців Севастопольської міської державної адміністрації із застосуванням різних судових процедур у користування різних суб`єктів господарської діяльності незаконно було передано понад 400 гектарів землі, розташованої в місті Севастополі, що є грубим порушенням ст. 14 Конституції України і чинного земельного законодавства».

Депутати міськради констатували, що «внаслідок зазначених дій посадовців Севастопольської міської державної адміністрації міському бюджету Севастополя завдано матеріальний збиток в особливо великих розмірах, суттєво підірвано фінансово-матеріальну основу місцевого самоврядування в місті Севастополі, що також призвело до неможливості виконання Програми економічного та соціального розвитку Севастополя на 2008 рік у частині програмних заходів, які здійснюють за рахунок коштів, які надходять від продажу прав оренди на земельні ділянки».

Депутати доручили голові Севастопольської міської ради Валерієві САРАТОВУ направити це рішення та результати таємного голосування Президентові України та в Кабінет Міністрів України «для вживання заходів».