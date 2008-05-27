Тимошенко: Ющенко займається репресіями проти своєї ж команди

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО нині фактично займається репресіями проти своєї ж команди.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу "Русский Newsweek".

«Той демократичний Президент, якого весь народ, уся наша демократична команда, у тому числі і я, практично на руках внесли на пост Президента, сьогодні порушує проти нас кримінальні справи», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Він фактично репресує свою команду! Репресує за те, що ми почали реальну боротьбу проти корупції! Мені боляче, що так чинить Президент», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона зробила все можливе, щоб зберегти нормальні стосунки з главою держави. Зокрема, за її словами, БЮТ під тиском Президента й ради демократичної коаліції проголосував за закон про Кабінет Міністрів, який дає надзвичайні повноваження Секретаріату Президента та Раді національної безпеки. «Так зник останній докір, який Президент кидав у наш бік», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак за цим, сказала глава українського уряду, послідували виклики на допити в прокуратуру урядовців, представників казначейства, членів уряду, у тому числі керівників Фонду держмайна, які не стали на корупційні рейки. «Цих людей і їхні сім`ї просто замучили за дорученням Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр наголосила, що її команда намагатиметься зберегти демократичну коаліцію, тому що зараз іншої альтернативи немає. «Я думаю, що сьогодні в нас є шанс усе вирішити інакше - спокійно й толерантно. Я в цьому впевнена. І чекаю того ж від Віктора ЮЩЕНКА», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи досі є шанси, що на майбутніх президентських виборах Ю.ТИМОШЕНКО підтримає В. ЮЩЕНКА, глава уряду сказала: «Я б так не трактувала мої слова».