Черновецький про Медведчука, Тимошенко, гроші та курку

Діючий Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що на виборах у Києві всі політичні сили, за винятком блоку його імені, займалися підкупом виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції.

«Підкуп здійснювався всіма, окрім моєї команди, потихеньку. Особливе БЮТом», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що гроші роздавали «готівкою». «Це організовував, там такий великий майстер є по цій частині – МЕДВЕДЧУК і ГУБСЬКИЙ. Дуже цікавий зв`язок у МЕДВЕДЧУКА з Юлією Володимирівною», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас, він заявив, що очолюваний ним блок під час виборчої кампанії не робив ніяких подарунків жителям Києва.

«Я гарантую, що жодна людина не одержала готівку під час виборчої кампанії, жодних подарунків, ні курки, ні курчати, нічого», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Разом з тим він зазначив, що «підтримуватиме» населення Києва, оскільки є забезпеченою і успішною людиною.

На прес-конференції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не зміг відповісти на питання, скільки грошей було витрачено його блоком на виборчу кампанію. «Сам я не займаюся грошима. Якісь гроші, що передбачено законодавством, було вкладено», - сказав він.