Порошенко підписав закон щодо застосування спецконфіскації

Закон повернуто з підписом від президента 23 листопада, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 10 листопада ухвалила закон щодо вдосконалення інституту спецконфіскації (№2541а) із пакету щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Згідно з законом, гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений КК, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених ч.1 ст. 96-1 КК, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна були знати, що мета такої передачі – уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягає спеціальній конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

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Згідно з ч.1 ст. 96-1 КК, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 розділу XVII Особливої частини КК, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.