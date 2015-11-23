Порошенко підписав закон про введення штрафів для роботодавців за звільнення мобілізованих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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Законом встановлено фінансову відповідальність роботодавця в розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, а також адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій (фізичних осіб - роботодавців) в розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідні зміни вносяться до статті 265 Кодексу законів про працю України та статей 41, 221 та 255 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада ухвалила закон, яким запроваджуються штрафи для роботодавців за звільнення призваних на військову службу працівників.