Рада все-таки внесла антидискримінаційну поправку до Кодексу законів про працю

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від фракції Радикальної партії закон підтримав 1 депутат; від "Блоку Петра Порошенка" – 108; від "Народного фронту" – 65; від "Самопомочі" - 15; від "Батьківщини" – 14; від депутатської групи "Відродження" – 9; від групи "Воля народу" – 8, а також 14 позафракційних. Від "Опозиційного блоку" закон не підтримав жоден парламентарій.

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Проектом закону народних депутатів від фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини" та позафракційних передбачається статтю 2-1 "Кодексу законів про працю України" викласти в редакції, згідно з якою забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, обмеження залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 10 листопада, а також сьогодні, 12 листопада, не підтримувала цей закон.

Закон є необхідним для виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.