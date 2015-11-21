Порошенко сподівається, що 15 грудня Єврокомісія надасть Україні "зелене світло" у питанні безвізового режиму

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав після підписання пакету законів, які забезпечують лібералізацію візового режиму для України з боку Європейського Союзу.

За словами президента, ці закони є «величезним кроком в напрямку захисту прав людей і боротьби з корупцією».

Порошенко наголосив, що безвізовий режим з ЄС – «це ще один ступінь свободи».

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Президент назвав безвізовий режим з ЄС важливим елементом партнерства і української євроінтеграційної політики, зазначивши, що план щодо імплементації безвізового режиму є дуже напруженим.

Президент нагадав, що одним з перших документів, підписаних ним на посаді глави держави, була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка була синхронно ратифікована Верховною Радою та Європейським парламентом 16 вересня 2014 року. Глава держави зазначив, що ратифікація Угоди про асоціацію країнами ЄС замість 3-4 років пройшла за півтора роки.

Глава держави привітав Україну і українців з мудрим рішенням, яке прийняла Верховна Рада, ухваливши ці закони, та подякував за величезний обсяг робіт міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, голові Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганні Гапко і голові Комітету ВР з європейської інтеграції Ірині Геращенко, а також заступникові глави Адміністрації президента Костянтину Єлісєєву.

Президент висловив сподівання, що решта законів надійде до нього на підпис за кілька днів, і «у нас залишиться лише імплементація».

Президент підписав закони України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу»; «Про зовнішню трудову міграцію»; «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування»; «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (фінансування політичних партій).

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня очікується звіт відповідних структур ЄС щодо виконання Києвом плану дій щодо лібералізації візового режиму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Україна після виконання всіх вимог може отримати безвізовий режим з ЄС влітку або восени 2016 року.