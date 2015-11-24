Путін вже готує заяву щодо збитого турками російського Су-24 - ЗМІ
11:51, 24 листопада 2015Політика
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Президент РФ Володимир Путін готує заяву у зв'язку з катастрофою російського СУ-24 в Сирії.
REUTERS
Про це радіостанції «Говорить Москва» повідомило джерело в Кремлі.
Подробиці заяви поки не розголошуються.
Раніше сьогодні турецькі військові випустили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
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Крім того, раніше турецька сторона виносила Росії попередження у зв'язку з порушенням повітряного простору Туреччини в ході військової операції в Сирії.
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