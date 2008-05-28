Росія готова платити більше за ЧФ - лише б не виводили?

У МЗС Росії не виключають розгляду питання про підвищення орендної плати за перебування Чорноморського флоту в Україні у разі переговорів з Києвом про продовження термінів його перебування на українській території, повідомляє Газета.ру . «Якби на якомусь етапі ми сіли і почали обговорювати всі питання, і українська сторона стала б говорити, що її не влаштовує плата, давайте додавати, то, напевно, ці питання, як і інші, могли б бути розглянуті. Але ми до цієї стадії ще не дійшли, тому я говорити про те, готові ми чи ні, сказати не можу», - сказав посол з особливих доручень МЗС Росії Володимир Дорохін.

За його словами, в цей час Росія щорічно платить Україні за Чорноморський флот близько $100 млн.

Також Росії незрозумілий поспіх України і її наполегливість в бажанні вивести Чорноморський флот з Криму в 2017 році. Такі слова Дорохіна наводить "Новый регион ". Посол відзначив, що питання про терміни перебування російського флоту в Севастополі має бути вирішене набагато пізніше.

Він підкреслив, що Росія ніколи не приховувала, що хоче зберегти свою присутність в Севастополі і після 2017 року, оскільки Чорноморський флот там стоїть вже 225 років. «Ми хочемо, щоб він продовжував і далі там стояти, оскільки умови на Чорному морі є для нього ідеальними», – пояснив він, відзначивши, що зараз вони просять Україну лише відкласти питання про перебування Чорноморського флоту на пізніший термін.

«На це наші українські колеги говорять, що в наших же інтересах вирішити цю проблему якнайшвидше, оскільки флот РФ матиме більше часу підготуватися, щоб виведення кораблів пройшло цивілізовано. За турботу, звичайно, спасибі, але чому вони вважають, що для виведення флоту нам потрібно близько 10 років? Це наш флот, і голова за нього повинна боліти у нас», – повідомив Дорохін, уточнивши, що, очевидно, для подібного поспіху в української сторони є інші причини.