У Балоги кажуть, що Луценко придумав про краватки і Сталінград

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО намагається “прикрити свою ганьбу відвертою брехнею”.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, спростовуючи заяви Ю.ЛУЦЕНКА, у яких йдеться про зміст розмов з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Протягом останніх тижнів Юрій ЛУЦЕНКО використовував як приводи для самореклами посилання на фрази, які нібито говорив Президент України. При цьому міністр перейшов межу відвертої брехні; слова глави держави не просто виривалися з контексту, а свідомо перекручувалися, їх зміст перетворювався на протилежний, і додавалися деталі, які народжувалися безпосередньо в уяві пана ЛУЦЕНКА”, - стверджує заступник глави Секретаріату Президента, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

“У цивілізованій країні такого не міг би собі дозволити не те що член уряду чи політичний діяч, але і просто порядна людина», - додав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що може відповідально стверджувати про відсутність у словах Президента України тих «сенсаційних подробиць», на які посилається Ю.ЛУЦЕНКО: «Як заступник глави Секретаріату Президента України, я брав участь у нараді під керівництвом глави держави, на яку посилається лідер «Народної самооборони». При цьому останній чомусь не пригадує ту не вельми привабливу роль, у якій виступав при обговоренні тих питань, які тепер так завзято цитує».

Так, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, “зміст відомої фрази про «Сталінград для Тимошенко», яку обігрує пан ЛУЦЕНКО, насправді фактично суперечить тому, що цитував міністр для ЗМІ”. Президент України зазначив, що з огляду на результати соціологічних досліджень, вибори в Києві можуть стати Сталінградом для Ю.ТИМОШЕНКО - але це вирішуватимуть кияни, а не політики, стверджує заступник глави Секретаріату.

Також, за його словами, жодних вказівок щодо поведінки політичних сил Президент України не давав. Тези про необхідність підтримки Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не було взагалі. Як не було і тез про імунітет тих, хто «заходить у кабінет Президента в краватках», заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

“І зовсім кумедно виглядала ситуація, коли на початку наради Юрій ЛУЦЕНКО заявляв про необхідність відставки глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ як ледь не рецепт вирішення усіх політичних проблем - а під кінець зустрічі просив Президента України призначити БАЛОГУ керівником штабу НУ-НС по Києву і всіма способами сприяти проходженню Блоку до Київради. Очевидно, що така «пропозиція» отримала жорстку відмову з боку БАЛОГИ”, - зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Більше того, стверджує він, міністр внутрішніх справ знайшов можливим фактично вимагати від глави держави втрутитись у виборчий процес і здійснити тиск на генерального прокурора, щоби розпочати кримінальне переслідування Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Це і мало бути, за визнанням пана ЛУЦЕНКА, «ноу-хау» очолюваного ним блоку на виборах у Києві. Саме ці «пропозиції» Президент України відкинув із словами про «ментівські штучки», які цитує ЛУЦЕНКО”, - сказав заступники глави Секретаріату. Однак, додав він, Ю.ЛУЦЕНКО “свідомо приховав справжній зміст фрази: Віктор ЮЩЕНКО додав, що не для того став Президентом, аби використовувати кримінальні справи у політичній боротьбі”.

«Очевидно, Юрій ЛУЦЕНКО забув про це, якщо наважився робити главі держави такі «пропозиції». Як забув і про те, що обіцяв на Майдані - боротися із злочинністю і корупцією, а не використовувати ресурси і можливості міліції для задоволення власних потреб» - резюмував А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він заявив, що поширення наклепів і брехні - це прямий шлях до зруйнування коаліції: «Начебто прагнучи зберегти єдність коаліції, лідери «Народної самооборони» останнім часом зробили найбільше для її розколу», - додав заступник глави президентського Секретаріату.

А.КИСЛИНСЬКИЙ зазначив, що коаліція мала би зробити змістовні висновки із своєї поразки на київських виборах, “а не намагатися прикрити свою ганьбу відвертою брехнею”.

«Громадяни на виборах висловили своє ставлення до поведінки керівництва коаліції. Зокрема, результати виборів показали, що люди не сприймають зухвалої і бездоказової критики Президента України, у якій останнім часом наче змагалися і Юлія ТИМОШЕНКО, і Юрій ЛУЦЕНКО. Люди не сприймають порожніх балачок і популізму, вони очікують від своїх обранців наполегливої роботи - і оцінюють за її результатами», - підсумував він.

Як повідомлялося, 27 травня Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, заявив, що Президент В.ЮЩЕНКО прикриває план глави його Секретаріату Віктора БАЛОГИ і Партії регіонів щодо розвалу демократичної коаліції.

"План дуже простий. БАЛОГА і КОЛЕСНІКОВ переконали Президента, що якщо ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зміг купити не бідний і достатньо освічений Київ, то донецький клан легко може купити не дуже заможну Україну", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Однак, за його словами, на перешкоді цьому клану стала позиція НУ-НС, "яка для переформатування коаліції на догоду плану БАЛОГИ-КОЛЕСНІКОВА мала віддати більшість голосів із 72 депутатів, які пройшли в парламент".

"Буквально в перших числах травня на нараді у Президента України, в якій брали участь і глава його секретаріату, і спікер парламенту, і представники фракції НУ-НС, мені було чітко поставлено дві вимоги: погодитися на широку коаліцію в Верховній Раді і коаліцію з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у Київраді. І друге – припинити кримінальне переслідування тих, кого кришує (і намагається не дати ходу кримінальним справам) донецький клан і Секретаріат Президента", - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, на обидва питання у нього була "чітка відповідь", що він "ніколи не буде стояти поряд з бандитами".

"На що Президент ЮЩЕНКО дослівно сказав: "Юра, кинь ці ментовські примочки. Запам’ятай: поки я Президент, кожен, хто приходить у краватці у мій кабінет, не сяде". Це було викликом мені, всьому тому, що я робив у 2005 році", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

"Мені було сказано чітко, що якщо я не відмовлюся від своєї позиції, мені недовго бути міністром внутрішніх справ. Перший попереджувальний дзвінок пролунав, коли пан ЮЩЕНКО згадав про український паспорт ЖВАНІЇ", - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.