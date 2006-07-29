“Наша Україна” закликає використати історичний шанс

“Наша Україна” закликає політичні сили відмовитися від політичної кон’юнктури і взяти на себе відповідальність за долю держави

Київ. 29 липня. УНІАН. Блок “Наша Україна” закликає політичні сили відмовитися від сьогоденної політичної кон’юнктури і взяти на себе відповідальність за подальшу долю держави.

Про це говориться в заяві блоку “Наша Україна”, текст якої передано УНІАН.

У документі підкреслюється, “Президент України Віктор ЮЩЕНКО, ініціювавши Загальнонаціональний круглий стіл, надав у руки українських політиків всі важелі для досягнення національної єдності, забезпечення незмінності зовнішньо-та внутрішньополітичного курсу країни на утвердження демократії, соціально орієнтованих ринкових реформ та євроатлантичної інтеграції. Ці позиції знайшли своє відображення у проекті Універсалу національного єдності”.

“На загальнонаціональному круглому столі, - йдеться далі в заяві, - Президент вимагав від українських політиків відповідальності за вироблення і реалізацію стратегічного курсу держави”. Як наголошує “Наша Україна”, “сьогодні вкрай актуальними є відповіді на, поставлені Главою Держави, питання пов’язані із формуванням в Україні ринку землі, підготовкою до приєднання до Плану дій щодо набуття членства в НАТО та недопущенням сепаратизму і збереження соборності України”.

“Чітка і агрументована позиція Президента України різко контрастувала із популістичною та кон’юнктурною поведінкою окремих політиків. На сьогодні пошуки компромісу та формули національного консенсусу досі залишаються невизначеними, позаяк Універсал національної єдності не підписано”, - констатують автори документа.

Блок “Наша Україна” закликає “усі політичні сили відмовитися від сьогоденної політичної кон’юнктури, використати історичний шанс, який вони одержали в рамках Загальнонаціонального круглого столу, ініційованого Президентом України та спромогтися перед усім Українським народом взяти на себе відповідальність за подальшу долю держави”.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.