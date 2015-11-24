Франція не має наміру відступати від лінії щодо України попри діалог з Росією в питанні Сирії – Клімкін
14:54, 24 листопада 2015Політика
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Франція не має наміру відступати від лінії щодо України попри діалог з Росією в питанні Сирії.
Павло Клімкін заявив, що Франція не має наміру відступати від лінії щодо України / УНІАН
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.
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"Мав змістовну зустріч з головою Комісії у закордонних справах Національних зборів Франції Елізабет Гігу. Франція не збирається відступати від лінії щодо України попри діалог з Росією у питанні Сирії", - повідомив Клімкін.
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Нагадаємо, раніше в Кремлі повідомили, що президенти РФ Володимир Путін і Франції Франсуа Олланд домовилися координувати дії військових відомств і спецслужб у ході операції в Сирії "проти терористичних структур".
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