Франція не має наміру відступати від лінії щодо України попри діалог з Росією в питанні Сирії – Клімкін

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.

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"Мав змістовну зустріч з головою Комісії у закордонних справах Національних зборів Франції Елізабет Гігу. Франція не збирається відступати від лінії щодо України попри діалог з Росією у питанні Сирії", - повідомив Клімкін.

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Нагадаємо, раніше в Кремлі повідомили, що президенти РФ Володимир Путін і Франції Франсуа Олланд домовилися координувати дії військових відомств і спецслужб у ході операції в Сирії "проти терористичних структур".