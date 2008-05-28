Черновецький отримав “урядову телеграму” від Герман та вірш на додачу

На офіційному веб-порталі Київської міської влади оприлюднені оригінали поздоровлень Леоніду Черновецькому з переобранням міським головою Києва на достроковий виборах.

Серед стандартних документів там є й доволі цікаві. Зокрема, телеграма, відправлена від імені регіоналки Ганни Герман, заявлена чомусь як “урядова”.

З Криму привітання “з нагоди безсумнівної перемоги” досі ще не оголошений переможцем Черновецький отримав ще 25 травня. Тобто у самий день виборів...

Але найоригінальніше привітання Черновецький отримав від президента Всеукраїнської спілки організацій багатодітних Василя Маринченка. Цей пан не тільки, єдиний серед бажаючих привітати Черновецького, дозволив собі натяки щось на раніше передане мерові (напевно теж привітання). Але й присвятив вірш перемозі нового-старого мера...

Усі документи з сайту Київської міської влади