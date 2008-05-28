У ГПУ погрожують силою привести Луценка на допит

У Генеральній прокуратурі України не виключають, що якщо міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і далі "злісно ухилятиметься" від візитів до слідчого, його приведуть силою, повідомляє «Сєгодня».

Видання пише, що об 11.00 в середу міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повинен був з`явитися в Генпрокуратуру, проте слідчий його так і не дочекався.

Вчора міністр внутрішніх справ також не прийшов до ГПУ, відправивши телефонограму, в якій попросив перенести зустріч із слідчим на "пізніший термін", тому що зайнятий в Кабміні.

Нагадаємо, ГПУ готується пред`явити голові МВС звинувачення у справі про бійку з мером Києва Леонідом Черновецьким в будівлі РНБО і нецільовому використанні коштів під час першого терміну перебування міністром (тоді Луценко нібито літав за держрахунок на літаку під час відпустки).