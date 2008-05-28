МЗС: Україна не розглядає питання пролонгації перебування ЧФ РФ

Україна не розглядає питання щодо пролонгації строку перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на своїй території після 28 травня 2017 року.

Про це УНІАН заявив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, коментуючи висловлювання посла з особливих доручень МЗС Росії Володимира ДОРОХІНА.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що позиція України є “чіткою і зрозумілою”.

“До вказаного строку ЧФ РФ має бути повністю виведений з території України”, - наголосив він.

Речник МЗС України нагадав, що 14 квітня міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час візиту до Москви передав проект меморандуму, яким передбачається узгодити комплексні заходи для забезпечення процесу своєчасного виведення російського флоту з території України.

За словами В.КИРИЛИЧА, позиція України грунтується на положеннях Конституції, згідно з якою на українській території не можуть бути розміщені військові бази інших держав.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

МЗС Росії заявив, що на сьогодні передчасно обговорювати питання про терміни базування Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

28 травня посол з особливих доручень МЗС Росії В.ДОРОХІН зазначив, що Росія ніколи не приховувала, що хоче зберегти свою присутність в Севастополі й після 2017 року, оскільки Чорноморський флот там стоїть вже 225 років. «Ми хочемо, щоб він продовжував і далі там стояти, оскільки умови на Чорному морі є для нього ідеальними», – пояснив він, відзначивши, що зараз вони просять Україну лише відкласти питання про перебування Чорноморського флоту на пізніший термін.