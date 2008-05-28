БЮТ починає збирати підписи за відставку Медведька

БЮТ починає збирати підписи для відставки генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я хочу повідомити, що сьогодні наша політична сила починає збирати підписи за відставку генерального прокурора, який зараз перебуває за кордоном у відрядженні або в зарубіжній відпустці, поправляє своє здоров`я, а в цей час у країні здійснюються репресії відомих політиків в Україні. Я хочу нагадати, що Юрій ЛУЦЕНКО очолював список блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на виборах до парламенту», - сказала вона.

Лідер БЮТ розраховує, що вся демократична коаліція підтримає цю вимогу.