БЮТ починає збирати підписи за відставку Медведька
Реакція на справу Луценка
БЮТ починає збирати підписи для відставки генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Я хочу повідомити, що сьогодні наша політична сила починає збирати підписи за відставку генерального прокурора, який зараз перебуває за кордоном у відрядженні або в зарубіжній відпустці, поправляє своє здоров`я, а в цей час у країні здійснюються репресії відомих політиків в Україні. Я хочу нагадати, що Юрій ЛУЦЕНКО очолював список блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на виборах до парламенту», - сказала вона.
Лідер БЮТ розраховує, що вся демократична коаліція підтримає цю вимогу.