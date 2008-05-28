Подільський райсуд призупинив слідчі дії ГПУ у справі Луценка

Сьогодні Подільський районний суд м. Києва своїм рішенням призупинив досудове слідство кримінальних справ, об’єднаних в одну, за обвинуваченням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в нанесенні легких тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та у зловживанні службовим становищем у зв’язку з використанням службового літака.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО.

«Сьогодні я подав скаргу до Подільського районного суду Києва на безпідставне порушення кримінальної справи, і суддя цього суду - він же головуючий Василь БОРОДІЙ - прийняв скаргу до провадження, як цього вимагає Кримінально-процесуальний кодекс: відкрив провадження за скаргою та зупинив досудове слідство Генеральної прокуратури», - сказав Ю.МАРТИНЕНКО.

При цьому він зауважив, що постанову судді він особисто заніс до канцелярії Генеральної прокуратури України. За словами Ю.МАРТИНЕНКА, досудове слідство призупинено до розгляду скарги по суті на засіданні, що відбудеться наступного понеділка, 2 червня, о 16.00.

Ю.МАРТИНЕНКО висловив переконання, що кримінальні справи проти Ю.ЛУЦЕНКА були порушені безпідставно.

«Я не виключаю, що справи було порушено безпідставно. В тому числі, проти особи (що стосується питання службового транспорту – УНІАН)», - сказав адвокат.

За його словами, польоти Ю.ЛУЦЕНКА авіатранспортом організовував не сам міністр, про що свідчать відповідні перевірки, а тому адвокат здивований, що в цьому хтось знайшов вину міністра.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

26 травня Генеральна прокуратура України перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено стосовно Ю.ЛУЦЕНКА через інцидент з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

Крім того, учора, 26 травня, після допиту у Генпрокуратурі Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його також обвинувачують у використанні службових літаків у особистих цілях.