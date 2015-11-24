У французькому парламенті запевняють: про Україну ніхто не забув, незважаючи на ситуацію у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гігу сказала сьогодні на брифінгу в Києві.

«Нинішня ситуація, в якій Сирія займає дуже багато місця в політичному порядку денному нашого найвищого керівництва, яке залучено до низки переговорів, звичайно забирає багато зусиль та часу, але ситуація в Сирії та Іраку жодним чином не значить, що ми забуваємо про важливість українського питання», - заявила вона.

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«Ми змушені опікуватися двома кризами як на Близькому сході, так і в Україні і зовсім це не значить, що ми змушені змішувати ці дві теми. З обох ми продовжуємо свій діалог з Росією, ми вважаємо, що треба це робити, намагаючись спільно знаходити рішення, але це зовсім не заважає нам в цьому діалозі чітко окреслювати та обстоювати наші власні принципи, позиції та вимоги», - додала Гігу.