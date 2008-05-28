Тимошенко: оприлюдений Луценком сценарій є абсолютною реальністю

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає абсолютно реальним сценарій, озвучений міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, про можливий державний переворот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Наші аналітичні матеріали, які ми маємо, абсолютно підтверджують слова Ю.ЛУЦЕНКА. Я хочу подякувати і Юрію ЛУЦЕНКу і Давидові ЖВАНІЇ і всіх чесним депутатам фракції «Наша Україна – Народна самооборона», які сьогодні, власне, утримують демократичну коаліцію і не допускають її знищення. І те, що проти них сьогодні використовують такі методи, ще раз підтверджує, що оприлюднений Ю.ЛУЦЕНКОМ сценарій є абсолютною реальністю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО 27 травня заявив, що в державі відбувається політичний переворот. Він обвинуватив главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ і одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА в змові, направленій на розвал демократичної коаліції, створення так званої “широкої коаліції” і повернення держави в “замовні часи кучмізму”.

Процеси, які відбуваються, Ю.ЛУЦЕНКО назвав “державним” і “політичним” переворотом, а також назвав “абсолютно очевидним” факт підтримки Президентом В.ЮЩЕНКОМ названого “плану БАЛОГИ-КОЛЕСНІКОВА”.