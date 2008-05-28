Яценюк попереджає: формується нова каста олігархів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що зняття мораторію на продаж землі має супроводжуватися цілою низкою обмежень.

Виступаючи сьогодні на нараді з представниками органів місцевого самоврядування Одеської області, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що відповідні обмеження мають бути закріплені на законодавчому рівні, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Я вважаю, той, хто буде володіти землею, той буде володіти і державою. І я змушений погодитись, що земля сьогодні в Україні є не тільки економічною категорією, земля – предмет впливу на долю Української держави», - сказав він.

Тому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, по-перше, має бути запроваджена норма про заборону нерезидентам володіти землею сільськогосподарського призначення.

По-друге, сказав голова Верховної Ради України, держава повинна бути агентом і не допускати можливості спекуляцій на земельному ринку. По-третє, земля повинна мати цільове призначення. «За використання землі за нецільовим призначенням держава повинна мати право відповідним чином позбавляти власника його земельної ділянки», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що незважаючи на мораторій, «іде скупка землі». «Через судові рішення нотаріусів формується нова каста українських олігархів… Ми знімемо мораторій, а продавати нічого. Тому чітке законодавче обмеження прав власності на землю - це те, на чому я обов’язково наполягатиму в парламенті», - сказав він.