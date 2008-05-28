Яценюк попереджає: формується нова каста олігархів
"Хто володіє землею, той володіє державою"
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що зняття мораторію на продаж землі має супроводжуватися цілою низкою обмежень.
Виступаючи сьогодні на нараді з представниками органів місцевого самоврядування Одеської області, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що відповідні обмеження мають бути закріплені на законодавчому рівні, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
«Я вважаю, той, хто буде володіти землею, той буде володіти і державою. І я змушений погодитись, що земля сьогодні в Україні є не тільки економічною категорією, земля – предмет впливу на долю Української держави», - сказав він.
Тому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, по-перше, має бути запроваджена норма про заборону нерезидентам володіти землею сільськогосподарського призначення.
По-друге, сказав голова Верховної Ради України, держава повинна бути агентом і не допускати можливості спекуляцій на земельному ринку. По-третє, земля повинна мати цільове призначення. «За використання землі за нецільовим призначенням держава повинна мати право відповідним чином позбавляти власника його земельної ділянки», - підкреслив він.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що незважаючи на мораторій, «іде скупка землі». «Через судові рішення нотаріусів формується нова каста українських олігархів… Ми знімемо мораторій, а продавати нічого. Тому чітке законодавче обмеження прав власності на землю - це те, на чому я обов’язково наполягатиму в парламенті», - сказав він.