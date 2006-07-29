Партія регіонів звинувачує ”Нашу Україну” в шантажі та тиску

Партія регіонів заявляє про шантаж і ультиматуми з боку «Нашої України» на переговорах щодо широкої коаліції.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Президії Політради Партії регіонів за підсумками засідання круглого столу, ініційованого Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Партія регіонів розглядала круглий стіл як можливість рівноправного діалогу антикризової коаліції з «Нашою Україною» заради об`єднання українського народу, стабілізації політичної ситуації, зростання економіки і добробуту людей», зазначається в заяві. Проте «позиція, яку зайняла на переговорах «Наша Україна», свідчить, що політична сила, яка одержала на виборах менше 14% голосів виборців і яка має лише 80 місць в парламенті, поставила за мету нав`язати можливій коаліції в широкому форматі свою ідеологію і керувати більшістю». «При цьому як інструмент тиску використовувалися відвертий шантаж і залякування достроковими виборами. Така позиція – це глухий кут», підкреслюють в Партії регіонів.

За словами авторів заяви, «Партії регіонів, що перемогла на виборах, була поставлена умова – фактично відмовитися від своєї програми, яка була підтримана більшістю виборців».

Як стверджується в заяві, «принизливі за своєю суттю пропозиції супроводжувалися пропагандистською кампанією в ЗМІ, що ображає нас і наших партнерів по коаліції».

«Програму національної єдності, програму економічного зростання і поліпшення якості життя наших людей нам запропонували замінити декларативними гаслами, які повністю скомпрометували себе за останні півтора роки, привели до загострення політичної і економічної ситуації в країні», йдеться в документі.

У зв`язку з цим Президія Політради Партії регіонів заявляє, що «такий шлях ми рішуче відкидаємо. Ми не приймаємо торги як форму політичного діалогу».

Як заявляють автори документа, «ми не дозволимо принижувати нашу партію, наших партнерів, кожного народного депутата, що входить в коаліцію».

Партія регіонів, підкреслюється в заяві, не «визнає шантаж і ультиматуми. Будь-які погрози розпуску парламенту є порушенням не тільки Конституції і Законів України, але й відступом від фундаментальних основ світової і європейської демократії».

Що стосується подальшої діяльності Антикризової коаліції, яка «нараховує 240 народних депутатів і створена відповідно до Конституції України і Регламенту Верховної Ради», то, як йдеться в документі, вона «готова до формування професійного коаліційного уряду». У Президента залишилося три дні для виконання свого конституційного обов`язку – внесення кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА до парламенту, нагадують автори заяви.

«Будь-які неконституційні дії лише загострять політичну кризу в країні. Відповідальність за це повністю ляже на Президента України», підкреслюється в заяві.