Сьогоднішнє засідання Ради достроково закрили

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради достроково закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова парламенту Володимир Гройсман після розгляду питання щодо надання ВР згоди на затримання та арешт судді Господарського суду Київської області Павла Скутельника закрив засідання.

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Як відомо, по середах Верховна Рада працює лише на ранковому засіданні, яке, відповідно до регламенту, завершується о 14-й годині.