Добкіну пропонують політичне парі щодо рейтингу БЮТ у Харкові

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН запропонував своєму політичному опонентові, меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ (представник Партії регіонів) спільно організувати і профінансувати проведення незалежного соціологічного дослідження в Харкові на предмет популярності БЮТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, таке «політичне парі» він запропонував укласти М.ДОБКІНУ, коментуючи недавній вислів мера Харкова про те, що «БЮТ у Харкові має такий же рейтинг, як «НУ-НС» у Києві».

Для «чистоти експерименту» О.ФЕЛЬДМАН пропонує замовити таке дослідження однієї з відомих і цілком неупереджених європейських соціологічних структур.

«Якщо підтвердяться слова М.ДОБКІНА, то я зніму свої претензії, і не наполягатиму на тому, щоб він вибачився переді мною за наклеп, як це двічі ухвалив суд і чого досі не зроблено. А якщо рейтинг БЮТ у Харкові буде не нижчий 20%, як це і є сьогодні, тоді М.ДОБКІН має негайно написати заяву про добровільну відставку з посади мера. За свої слова потрібно відповідати, тим паче, коли вони виголошуються публічно», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

За словами народного депутата, останні соціологічні дані показують, що БЮТ у Харкові має на сьогодні підтримку понад 20% городян.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми результатами на дострокових виборах у Київську міську раду, що відбулися 25 травня, блок «Наша Україна-Народна самооборона”, набравши 2,01% голосів виборців, не подолав прохідного бар’єру.