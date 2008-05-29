Єхануров доручив нарізати по 10 соток землі кожному військовому

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ наполягає на видачі військовослужбовцям по 10 соток землі, як це передбачено законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з приводу забезпечення житлом військовослужбовців.

«Всі громадяни України, які носять погони, мають такі самі права, як і всі інші”, - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ. “По 10 соток нарізати кожному військовому», - доручив Ю.ЄХАНУРОВ своїм підлеглим.

При цьому він підкреслив, що нікому не повинно здаватися, що Міноборони має зайву землю. «У нас зайвої землі немає», - сказав міністр.