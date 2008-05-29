Нардеп із БЮТу зізнався, що не голосував за "оригінального" Турчинова

Народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ зізнався, що не голосував за свого однопартійця Олександра ТУРЧИНОВА на виборах міського голови Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції кіровоградським журналістам.

«Кандидатура О.ТУРЧИНОВА була помилкою БЮТ, це треба визнати. Він оригінальна постать, але, на жаль, не має харизми, необхідної для політика. Я до останнього переконував Юлію ТИМОШЕНКО у необхідності підтримати кандидатуру Володимира КЛИЧКА на виборах», - заявив народний депутат.

При цьому він назвав перемогу на виборах міського голови столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО поразкою всіх демократичних сил.

На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, тепер у Київраді все залежатиме від того, «куди хитнеться Володимир ЛИТВИН». Він також наголосив, що якби вибори проходили у два тури, у сьогоднішнього переможця не було б жодних шансів вдруге очолити мерію столиці.