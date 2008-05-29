Нардеп із БЮТу зізнався, що не голосував за "оригінального" Турчинова
Бо у того харизми не вистачає...
|Володимир Яворівський
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції кіровоградським журналістам.
«Кандидатура О.ТУРЧИНОВА була помилкою БЮТ, це треба визнати. Він оригінальна постать, але, на жаль, не має харизми, необхідної для політика. Я до останнього переконував Юлію ТИМОШЕНКО у необхідності підтримати кандидатуру Володимира КЛИЧКА на виборах», - заявив народний депутат.
При цьому він назвав перемогу на виборах міського голови столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО поразкою всіх демократичних сил.
На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, тепер у Київраді все залежатиме від того, «куди хитнеться Володимир ЛИТВИН». Він також наголосив, що якби вибори проходили у два тури, у сьогоднішнього переможця не було б жодних шансів вдруге очолити мерію столиці.