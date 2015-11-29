У Красноармійську зник член виборчої комісії – Жебрівський

Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"У нас зник один член ТВК із Красноармійська. Шукаємо, знайти не можемо. Ну, там є побутові питання, і раніше таке було", – сказав Жебрівський.

Також він повідомив, що явка виборців на виборах у Маріуполі і Красноармійську дуже низька.

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"Явка дуже низька. Десь півгодини тому була під 1% явка... Позавчора робили деякі виміри, і десь більш як 30% не знали, що вибори мають відбутися 29 листопада", - сказав він.

За словами голови ОДА, серйозних порушень на виборах поки що не зафіксовано.

Крім того, Жебрівський заявив, що не бачить загрози терактів на виборах у Маріуполі.

Він також підтвердив, що в місто прибули чоловіки в камуфляжі. За його словами, це групи двох кандидатів. У складі однієї з них приблизно 20 осіб. Жебрівський відзначив, що вони приїхали без зброї й не несуть загрози.