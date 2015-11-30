Путін півтори години розмовляв з Меркель і Юнкером
19:21, 30 листопада 2015Світ
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Президент РФ Володимир Путін провів тристоронню зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель та головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.
REUTERS
Зустріч відбулася під час міжнародної конференції з питань зміни клімату в Парижі, передає ТАСС.
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Бесіда тривала близько півтори години і проходила за зачиненими для преси дверима.
Вона почалася в двосторонньому форматі - із зустрічі Путіна і Меркель. Пізніше до них приєднався Юнкер.
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