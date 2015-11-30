Путін півтори години розмовляв з Меркель і Юнкером

Зустріч відбулася під час міжнародної конференції з питань зміни клімату в Парижі, передає ТАСС.

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Бесіда тривала близько півтори години і проходила за зачиненими для преси дверима.

Вона почалася в двосторонньому форматі - із зустрічі Путіна і Меркель. Пізніше до них приєднався Юнкер.