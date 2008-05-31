Уся чільна трійка Партії регіонів відмовилася працювати в Київраді

Київська міська територіальна виборча комісія скасувала постанову про реєстрацію кандидатом у депутати Київради Дмитра ТАБАЧНИКА (№2 списку) і виключила його із виборчого списку Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні тервиборчкому сьогодні на підставі заяви згаданого кандидата про відмову балотуватися до Київради, поданої до комісії.

Довідка УНІАН. Перед цим КМТВК скасувала постанову про реєстрацію кандидатами у депутати Київради Василя ГОРБАЛЯ (№1) та Інну БОГОСЛОВСЬКУ (№3) і виключила їх із виборчого списку Партії регіонів.

Д.ТАБАЧНИК, В.ГОРБАЛЬ та І.БОГОСЛОВСЬКА – народні депутати України.

Як повідомляв УНІАН, на виборах до Київради Партія регіонів, набравши 3,95% голосів виборців, здобула право на 6 мандатів.