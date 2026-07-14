Іран завдав удару по двох танкерах в Ормузькій протоці, серед постраждалих – українці

Ракети влучили в танкери "Момбаса" та "Аль-Бахія" у територіальних водах Оману.

Іран завдав ракетного удару по двох танкерах в Ормузькій протоці, в результаті чого один моряк загинув і вісім отримали поранення. Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів.

Згідно з повідомленням, танкери "Момбаса" та "Аль-Бахія" були уражені в південній частині протоки, у територіальних водах Оману. Загиблий член екіпажу перебував на борту танкера "Момбаса".

"З восьми поранених четверо отримали серйозні поранення. Шестеро з поранених були громадянами Індії, а двоє – громадянами України", – зазначається в повідомленні.

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Обидва танкери зазнали пошкоджень внаслідок пожеж, але екіпажі змогли взяти ситуацію під контроль

В ОАЕ вже засудили напад і заявили, що мають "повне право відповісти на цю ескалацію".

Раніше Корпус вартових ісламської революції (КСІР) заявив, що два супертанкери, які "порушили правила", були пошкоджені та виведені з ладу в Ормузькій протоці після того, як проігнорували неодноразові попередження, вимкнули навігаційні системи та спробували перетнути протоку.

У заяві КСІР не вказано назви суден і не уточнюється, чи йдеться про ті самі танкери, про які згадувало Міністерство оборони ОАЕ.

Конфлікт між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо Ірану. За його словами, перемир’я, досягнуте між обома сторонами минулого місяця, закінчилося.

Раніше Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після атаки на одне з суден. КСІР заявив, що протока буде закрита доти, доки США не припинять втручатися у справи регіону.

Тим часом верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї назвав помсту за вбивство свого батька "неминучою".

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