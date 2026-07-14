'Золотий ключ' до завершення війни: чому Крим став головною вразливістю Путіна, – Politico

Втрата Криму стала б прямим ударом по його репутації.

Окупований Крим мав стати головним досягненням президента Росії Володимира Путіна – оплотом у війні проти України та внутрішнім символом його імперських амбіцій. Однак тепер півострів із стратегічного активу перетворюється на критичну вразливість – як у військовому плані, так і для самого Путіна, пише Politico.

Сьогодні населення Криму живе в умовах перебоїв з електро- та водопостачанням, без поставок і без палива, оскільки українські безпілотники завдають ударів по джерелах електропостачання поблизу військових об’єктів. Мобільний зв’язок зникає через часті відключення електроенергії, громадський транспорт практично зник, а продаж палива приватним особам і підприємствам заборонено. Ціни різко зросли, і туристичний сезон, від якого багато хто залежить, зійшов нанівець.

Крім того, для багатьох виїзд із Криму також став практично неможливим. Українські безпілотники зруйнували мости й тепер контролюють сухопутний маршрут через окуповану південну Україну до Росії. Оскільки кампанія з ізоляції Криму схиляє шальки терезів на півдні на бік України, багато українців вважають, що війна закінчиться на півострові.

Відео дня

"Крим – золотий ключ"

Крим справді особливий. Війна в Україні почалася з його анексії у 2014 році, перетворивши півострів на майже священний символ імперської могутності Росії.

За минуле десятиліття Росія перетворила півострів на військову базу, що дозволило її силам окупувати частину півдня України під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Крим став безпечним тилом поля бою, забезпечуючи південний фронт Росії, тоді як мешканці півострова залишалися відносно захищеними від війни.

Цього літа ситуація різко змінилася. Як зазначається в статті, завдяки перевазі України в ударних безпілотниках середньої дальності вона може послабити і, можливо, навіть знищити частину російського військового потенціалу на півдні країни, порушивши логістику, що забезпечує функціонування її армії. Україна сподівається, що це змусить Росію перекинути свої сили з інших ділянок фронту, послабивши тиск на українську армію, а також скоротивши російські атаки на міста.

Крим також має величезне особисте значення для Путіна, чия внутрішня популярність різко зросла, коли півострів повернувся під російський контроль. Втрата Криму завдала б прямого удару по його репутації та могла б викликати невдоволення його керівництвом і війною всередині країни.

"Крим – це золотий ключ до імперських амбіцій Росії", – сказав Ілля Павленко, колишній заступник голови Головного розвідувального управління України.

Але чи може це закінчитися поверненням півострова Україні? Росія десятиліттями готувалася до захоплення Криму військовими, економічними, освітніми та пропагандистськими засобами, зазначив Павленко. Україна має використовувати настільки ж широкий спектр тактики.

"Ми завжди говорили, що Крим – це Україна, і Україна використовуватиме всі методи, щоб повернути Крим. Крим не можна повернути лише військовими засобами… Зараз ми чинимо військовий тиск, щоб дати нашим дипломатам можливість сісти за стіл переговорів і сказати: "Ми не залишимо Крим осторонь"".

Але хоча Україна сподівається зробити утримання півострова ще складнішим і дорожчим для Росії, ніж воно вже є, для самої України утримання, ймовірно, буде таким же складним і дороговартісним.

"Я вірю, що звільнення Криму можливе. Але не в найближчому майбутньому", – сказав голова аналітичного центру "Центр оборонних стратегій" Андрій Загороднюк.

Ситуація в Криму

У розпал літнього туристичного сезону окупований Крим опинився під дедалі сильнішим тиском України, чиї дрони знищують на півострові транспортну, енергетичну та військову інфраструктуру. Також тривають удари по ППО в Криму.

Перебої з електро- та водопостачанням, дефіцит палива та різке погіршення загальної економічної ситуації стали шоком для місцевих жителів і туристів.

На всій території окупованого півострова ввели обмеження на продаж палива населенню, а роботу дитячих літніх таборів призупинили.

Вас також можуть зацікавити такі новини: