Росія більше не досягає своїх цілей: Мерц заявив про нову фазу війни в Україні

Німецький канцлер повідомив, що учасники Коаліції охочих підтвердили готовність після можливого припинення вогню зробити внесок у гарантії безпеки для України.

Війна в Україні вступила в нову фазу: в останні місяці Сили оборони мають помітні успіхи у той час, як Росія не має суттєвих територіальних здобутків і не досягає поставлених цілей. Про це після зустрічі Коаліції охочих у Парижі заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Укрінформ.

"Ця війна проти України, проти Європи, вступила у нову фазу. Україна протягом кількох місяців досягає помітних успіхів. Наша підтримка відіграє в цьому значну роль. Кремль, зі свого боку, більше не досягає суттєвих територіальних здобутків", - сказав німецький лідер.

На його думку, дедалі очевиднішим стає те, що Росія не зможе перемогти, і дедалі більше росіян мають це усвідомити. Також канцлер сказав, що учасники Коаліції охочих хочуть використати останні військові та дипломатичні зміни для наближення завершення війни.

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"Володимире, ми підтримуємо мужніх українок і українців. Ми посилюємо тиск на Росію, зокрема за допомогою того, що сьогодні тут обговорили. Ми робимо це не для продовження війни, а для того, щоб якомога швидше її завершити", - звернувся він до президента України Володимира Зеленського.

Мерц заявив, що послання учасників коаліції до Москви полягає в тому, що Росія має погодитися на припинення вогню та переговори:

"Настав час сісти за стіл переговорів. Настав час домовитися про припинення вогню. Настав час припинити непотрібне кровопролиття в Україні".

За словами глави німецького уряду, учасники зустрічі підтвердили готовність після можливого припинення вогню зробити внесок у гарантії безпеки для України. Він наголосив, що для стійкого миру потрібні надійний механізм моніторингу, переконливі й обов’язкові гарантії безпеки, а також сильна й обороноздатна Україна.

"Як саме будуть оформлені наші гарантії безпеки, вирішуватимуть Україна та її партнери, а не Москва. Щодо характеру й обсягу німецького внеску федеральний уряд і Німецький Бундестаг також ухвалять рішення у відповідний час", - наголосив німецький канцлер і додав, що Коаліція охочих разом із США мають відігравати важливу роль у безпеці України.

Найнагальнішим завданням Мерц вважає посилення української протиповітряної оборони. "Німеччина як найбільший прихильник України робить свій внесок. Я хотів би ще раз закликати колег зробити все, що в їхніх силах, для посилення протиповітряної оборони України. У ці дні вона особливо гостро цього потребує", - підкреслив Мерц.

Він повідомив, що протягом останніх днів Німеччині вдалося переконати інших партнерів посилити зусилля у сфері протиракетної оборони.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, українські бійці просунулися на 25 кілометрів на Дніпропетровщині, звільнивши при цьому 6 сіл: Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку. Як розповіли у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" , глибина просування становить 25 кілометрів. За даними військових, у ході наступу завдано критичних втрат російській 120 дивізії морської піхоти та підрозділам 68 армійського корпусу.

Також ми писали, що, на думку ветерана російсько-української війни, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, для росіян назріває військова катастрофа, оскільки вони все найбільш боєздатне військо зараз "вбивають" біля Костянтинівки на Донбасі, тому, мовляв, на півночі і півдні у них не залишиться ким воювати.

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