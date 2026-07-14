У Франції згоріло понад 1000 гектарів знаменитого королівського лісу: підозрюють підпал

Двох осіб заарештовано, їм загрожує тюремне ув’язнення.

На тлі сильної літньої спеки в лісі Фонтебло під Парижем спалахнула пожежа. Її гасили понад добу 400 пожежників, але майже 1200 гектарів лісу все одно згоріло. А до вечора понеділка, пише france24, з’ясувалося, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, двох винних затримали.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, якого процитував сайт EFE, заявив, що пожежа, найімовірніше, була навмисним підпалом, оскільки в радіусі одного кілометра було виявлено близько 10 окремих осередків загоряння. Ще два осередки загоряння виявили по обидва боки автомагістралі А6.

Пожежа спалахнула в неділю у великому лісі Фонтенбло, приблизно за 60 кілометрів на південний схід від французької столиці. Це території колишньої королівської мисливської садиби, а сьогодні там проживає багато сільських жителів, уточнили Skynews.

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За повідомленням пожежної служби, близько 900 осіб було евакуйовано. Пожежники захищали населені пункти в цьому районі.

Пожежа також призвела до часткового закриття автомагістралі A6, головної автомагістралі країни, що з'єднує північ і південь. А невеликі пожежі порушили рух високошвидкісних поїздів.

Спека в Європі – останні новини

Нагадаємо, що хвиля аномально спекотної погоди триває в Європі. Спека, за оцінками, стала причиною багатьох смертей: у 27 європейських країнах було зареєстровано понад 10 тисяч надмірних смертей під час спекотної погоди. І понад 9 тисяч померлих були людьми віком понад 65 років.

У зв'язку з екстремальними температурами найвідоміші пам'ятки та музеї Парижа, зокрема Ейфелева вежа, на кілька днів перейшли на скорочений графік роботи. Подібні заходи запровадили всесвітньо відомий музей мистецтв Лувр та музей д’Орсе.

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