Українські дрони досягають Сибіру, це вирок для російської ППО, – The Telegraph

Росія занадто велика, щоб забезпечити захист кожного об’єкта критично важливої інфраструктури.

Українські безпілотники успішно пролетіли 2400 кілометрів російської території за понад 12 годин і вразили Омський нафтопереробний завод у Сибіру. Як пише The Telegraph, це найдалекобійніший удар української армії на сьогодні – еквівалент трьох перельотів через всю Велику Британію.

Це продемонструвало Москві, що об’єкти, які колись вважалися захищеними завдяки своїй віддаленості від лінії фронту, тепер перебувають під прицілом. І цю проблему не можна вирішити швидко.

"Україна тепер може загрожувати нафтопереробним заводам та інфраструктурі по всій Сибіру, а також військовим базам і найбільшому в Росії терміналу скрапленого природного газу. У результаті Володимир Путін змушений шукати способи приховати сотні нових цілей, що посилює тиск на обмежені запаси засобів ППО та повільно працюючі ланцюги постачання", – пише видання.

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Головна проблема російської ППО

При цьому Омський НПЗ не мав власної системи ППО, зазначає видання. Росія занадто велика, щоб забезпечити зенітними ракетами або розрахунками стрільців захист кожного об’єкта критично важливої національної інфраструктури. Наявні у неї засоби зосереджені навколо великих міст і лінії фронту.

"Це досить показовий приклад нинішньої системи ППО Росії. Схоже, вони приділяють величезну увагу Москві та, можливо, Санкт-Петербургу. Але якщо ці українські безпілотники зможуть прорватися через першу лінію оборони, то за нею практично ніщо не зможе їх зупинити", – заявив The Telegraph експерт Кайл Глен.

Крім того, московська система ППО була розроблена для захисту від винищувачів НАТО та балістичних ракет, а не від повільних роїв безпілотників, які літають низько над землею і мають іншу радіолокаційну сигнатуру.

Нові цілі на підході

За даними компанії Fire Point, максимальна дальність дії дронів FP-1 становить 2100 миль. Компанія виробляє близько 200 безпілотників на день за ціною близько 50 000 доларів за штуку. При цьому мало що може завадити Fire Point збільшити дальність дії безпілотника до 4000 кілометрів і більше, заявив The Telegraph експерт з ракет Фабіан Хоффманн.

Серед цілей, які зараз або в найближчому майбутньому стануть досяжними, – найбільший у Росії завод з виробництва скрапленого природного газу на арктичному півострові Ямал, а також насосні станції, що транспортують дедалі дефіцитніші запаси нафти по всій країні.

Минулого місяця Путін пообіцяв побудувати більше систем ППО для протидії українським бомбардуванням. Цього тижня він закликав керівників будувати невеликі НПЗ.

"Це добре для довгострокової мети. Але це не вирішує вашу безпосередню проблему. Крім того, збільшення кількості систем ППО, що будуються, вимагає більше коштів, більше компонентів, більше промислових потужностей – і кожна побудована батарея С-500 – це ще одна річ, яку ви не будуєте на фронті", – сказав Томас Вітінгтон, науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Путін нарешті "помітив" проблеми з бензином у Росії та визнав, що причиною кризи стали удари України.

Тим часом Bild пише, що Путін і надалі не буде готовий до серйозних переговорів, а робитиме ставку на ескалацію конфлікту. Експерти зазначають, що Росія посилила ракетні атаки, користуючись тим, що в України практично немає протиракетних систем Patriot, і хоче розбомбити Київ до настання зими.

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