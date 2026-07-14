Пасажирам дозволять безкоштовно брати у літак додаткову ручну поклажу: що буде з цінами на квитки

Вартість перельоту з двома предметами ручної поклажі повинна буде відображатися за замовчуванням ще до початку бронювання.

З наступного року пасажири, які подорожують країнами Європейського Союзу, зможуть безкоштовно брати на борт літака два предмети ручної поклажі. Як повідомляє Sky News, відповідні зміни передбачені новими правилами, підготовленими Європейською комісією.

Згідно з ними, авіакомпанії повинні включати до вартості квитка можливість перевезення невеликої валізи в салоні літака. У Єврокомісії пояснили, що нововведення має зробити ціни на авіаквитки прозорішими. Вартість перельоту, яка вже включає право на перевезення ручної поклажі, повинна відображатися за замовчуванням ще до початку бронювання. Це дозволить пасажирам легше порівнювати тарифи різних авіаперевізників.

Зокрема, нові правила дозволять без додаткової плати брати із собою в салон ручну поклажу розміром до 40 × 30 × 15 сантиметрів. Це право надаватиметься на додачу до невеликої сумки або рюкзака, який зазвичай дозволяється розміщувати під сидінням.

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Експерти зазначають, що через нововведення початкова вартість квитків може дещо зрости, особливо у бюджетних авіакомпаній, які зараз стягують окрему плату за ручну поклажу.

Водночас перевізники збережуть можливість пропонувати дешевші тарифи пасажирам, які готові летіти без валізи.

Очікується, що нові вимоги набудуть чинності у 2027 році, хоча точну дату їхнього запровадження Європейська комісія поки що не оголосила.

Що кажуть в авіакомпаніях

Наразі Ryanair уже дозволяє безкоштовно перевозити особисту ручну поклажу розміром 40 × 30 × 20 сантиметрів у межах базового тарифу. Це приблизно на третину більше, ніж мінімальний стандарт безкоштовної ручної поклажі, запропонований ЄС.

У easyJet також повідомили, що їхні тарифи вже включають безкоштовне перевезення невеликої ручної поклажі розміром до 40 × 36 × 20 сантиметрів. За даними компанії, майже 40% її пасажирів обирають саме такий варіант подорожі.

Водночас у Wizz Air поки не повідомили, коли саме планують запровадити нові правила.

Новини туризму

Нагадаємо, в Італії запровадили систему платного бронювання для 20 популярних пляжів, щоб боротися з їхньою переповненістю та деякі вже заброньовані до середини вересня. Зокрема, така система популярна на Сардинії - невеликі бухти змушені обмежувати кількість відвідувачів, щоб захистити навколишнє середовище. Адже натовпи туристів залишають багато сміття, руйнують дюни, витоптують рослини та лякають рибу.

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