Зеленський розкрив, скільки ракет-перехоплювачів до Patriot Україні потрібно на зиму

Глава держави закликав союзників зосередитися на посиленні ППО України.

На один зимовий місяць Україні треба не менше 100 ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot, а на увесь зимовий період – 300 таких ракет. Як повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram, про це він заявив на засіданні лідерів країн Коаліції охочих в Парижі.

"Потрібно вже зараз готуватися до наступної зими. Звісно, ми докладаємо максимум зусиль, щоб підштовхнути Росію до дипломатії. І це літо вже стало найскладнішим для Росії. Наші далекобійні операції та удари середньої дальності триватимуть. Ми будемо їх посилювати", - відзначив Зеленський.

Разом з тим, як повідомив президент, одним із головних способів зміцнення української загальної позиції має стати зимовий пакет ракет для ППО. На переконання Зеленського, якщо в України буде достатньо захисту на зиму - у Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими.

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"Ми підрахували, що у цьому пакеті має бути 100 ракет для "Петріот" на місяць – 300 ракет на зиму. Прошу вас це розглянути", - наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим, глава держави закликає лідерів інших країн зосередитися на підтримці України ракетами до ППО, бо це щоденна потреба.

Домовленості з США про виробництво Patriot

"Ми з президентом Трампом досягли важливої угоди щодо ліцензій на виробництво систем Patriot. Наші команди зараз працюють над реалізацією цієї дійсно історичної політичної домовленості. Ми дуже довго працювали над цим", - відзначив Зеленський.

Крім того, за словами президента України, чим різноманітнішою буде наша оборона, тим складніше буде ворогам підривати безпеку в Європі. "Саме тому нам потрібно рухатися швидше в питаннях Patriot, а також SAMP/T, IRIS-T, NASAMS і, звісно, нашого проєкту FREJYA", - підкреслив Зеленський.

Він переконаний, що Європа здатна забезпечити собі достатній захист від будь-якої балістичної загрози. А також Європа здатна робити сильний внесок у глобальну безпеку.

Створення Антибалістичної коаліції

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія у Парижі офіційно оголосили про створення Антибалістичної коаліції. Вона має реагувати на ракетні загрози у майбутньому.

Зеленський очікує, що впродовж 12 місяців спільний антибалістичний щит України та країн Європи під назвою FREYJA стане практичною реальністю. При цьому Україна, за його словами, завершує роботу над створенням відповідної ракети.

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